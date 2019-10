Santolo: propuesta de la mesa electoral es parlamentarias y presidenciales en conjunto

CARACAS.- El miembro de la comisión electoral de la mesa de diálogo nacional, Daniel Santolo, afirma que el ente electoral está «casi desvalijado» y que su personal está prácticamente ausente por los bajos salarios y el éxodo a raíz de la crisis.

En razón de ello, pidió a los actores políticos ser «honestos» con la población sobre la viabilidad de la realización de prontos comicios, pero primero es necesario que los sectores involucrados debatan y lleguen a un consenso.

Santolo adelantó que la propuesta de la mesa es parlamentarias y presidenciales, unos comicios conjuntos, pero alertó de que la decisión no puede trascender para el 2020, porque se abre el juego a la convocatoria a unas legislativas con la actual directiva del CNE.

El también experto en temas electorales admite que si no se logra un punto final a la pugna política, no se obtendrán acuerdos que encaminen a una solución política.

«¿Vas a elegir un CNE en el exilio? Un CNE que inmediatamente el TSJ no reconocerá, aplicará mecanismos que nos gusten o no , va a negar esa elección y sería una confrontación estéril que no nos lleva a ninguna parte».