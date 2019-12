Santolo prevé otro año de «fracaso» si la oposición no mejora la ruta

CARACAS.- El politólogo y miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, Daniel Santolo, cuestionó la ruta política de este año de la oposición, porque considera que no se logró realizar ningún acuerdo importante que beneficiara a la ciudadanía.

En ese sentido, criticó que no se dieran reuniones con todos los partidos para llegar a una agenda consensuada.

«Lamentablemente para el país y los venezolanos, perdimos un año. Políticamente hablando, este año fue un fracaso de la estrategia política de un sector de la oposición encabezado desde la Asamblea Nacional que no vemos ningún resultado (…) no he podido comprender por fin cuál es la estrategia del año que viene; pareciera que es la misma, y sí es igual, entonces nos espera otro año de fracaso», aseveró.