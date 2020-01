Sánchez pide voto al Congreso para romper bloqueo político

MADRID.- El líder socialista español, Pedro Sánchez, pidió este sábado al Congreso de los Diputados su investidura como presidente del Gobierno para terminar con el bloqueo político y aseguró que sus pactos sobre la región de Cataluña no romperán el país.

«No se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Se va a romper el bloqueo» que impidió formar Gobierno tras las elecciones de abril, repetidas en noviembre, afirmó Sánchez en su intervención para solicitar el voto al inicio de la sesión de investidura.



Sánchez insistió en que, tras el voto de noviembre, no es posible «otra mayoría parlamentaria» que la coalición progresista que su partido ha construido, y reprochó a la oposición de derecha que no haya contribuido «a la gobernabilidad». Los españoles «no han votado parálisis», recalcó.

EFE/SPLL