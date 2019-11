Saime actualizó precios del pasaporte y la prórroga

View this post on Instagram

Trámites de Pasaporte y Prórrogas se pagan en Petro Luego de la nueva implementación de pago en Petro, vigente desde el pasado 06 de noviembre para el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), se estipula nueva tarifa de los trámites de pasaporte y prórrogas. El valor para tramitar Pasaporte está establecido en 3,35908632 Petros, mientras que la Prórroga es de 1,67954316 Petros. En el caso de los venezolanos en el exterior se mantiene en $200 para el Pasaporte y Prórroga en $100. El proceso de pago a través del portal web www.saime.gob.ve se realiza en seis pasos, los cuales contemplan iniciar sesión, luego el usuario debe escoger la opción pasaporte electrónico, elegir la pestaña pago en Petro, allí el portal le brinda la oportunidad de seleccionar en qué estado y oficina desea recibir el documento; luego selecciona el pago en línea especificando pago en Petro, al finalizar, la página te redireccionará a una pestaña Wallet o Billetera Móvil donde el usuario debe ingresar sus datos personales e inmediatamente éste arrojará un mensaje dando por finalizado su trámite de manera exitosa. Para mayor información visita la página web o redes sociales en Twitter @VenezuelaSaime, en Instagram @RedSocialSaime, por Facebook Red Social Saime y nuestro canal de YouTube Redsocialsaimevzla. Esta modalidad de pago se está ejecutando en otros entes del Estado enlazado con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).