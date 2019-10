Rusia evalúa envío de «misión económica permanente» a Venezuela

CARACAS.- El viceministro de Finanzas de Rusia, Serguéi Storchak, informó este jueves que su gobierno estudia la posibilidad de «enviar una misión económica permanente a Venezuela» para examinar más en profundidad la situación del país.

El alto cargo ruso afirmó en los margenes de la cumbre entre Rusia y África que se celebra en Sochi, que «Venezuela ha enviado a Rusia un informe sobre los cambios que se han producido en su economía» después de la última visita de una misión de expertos rusos.

«Piden que avancemos en el asesoramiento. Tal vez consideremos, después de familiarizarnos con los resultados del estudio, enviar allí a especialistas rusos de forma permanente, para que los asesores económicos (…) no hagan visitas cortas, sino que pasen un tiempo largo, para comprender las relaciones microeconómicas, no solo la coyuntura macro», indicó Storchak.

EFE