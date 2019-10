Rusia acusó a diplomáticos de EEUU de intentar entrar en una zona restringida

MOSCÚ.- Rusia acusó este jueves a tres diplomáticos estadounidenses acreditados en Moscú de intentar entrar en una zona de acceso restringido en el noroeste del país donde se encuentra un polígono y otras instalaciones militares.

«Cuando los oficiales estadounidenses llegaron allí fueron detenidos en la estación por una patrulla policial, que les explicó que se hallaban en una zona de acceso reglamentado«, dijo en la rueda prensa semanal la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.

A continuación, añadió, por cuanto no tenían autorización para estar allí «y no podían tenerla porque no la habían solicitado«, se les propuso a los diplomáticos regresar en el tren de cercanías en el que habían llegado.

El incidente se produjo el lunes en Severodvinsd, en un polígono naval en cuyos alrededores el pasado 8 de agosto se produjo un accidente durante el ensayo de un misil con elementos de propulsión nuclear que dejó al menos cinco muertos y provocó un brusco pero breve aumento de los niveles de radiactividad.

Según Zajárova, los diplomáticos, que varios medios rusos identificaron como miembros de la agregaduría militar de la embajada de EEUU, habían solicitado al Ministerio de Defensa de Rusia permiso para viajar a la ciudad de Arjanguelsk, capital de la región del mismo nombre, «y no más allá».

EFE