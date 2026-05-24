domingo, mayo 24, 2026
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Rubio prevé “buenas noticias” sobre el estrecho de Ormuz e Irán en las próximas horas

Mundo
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Marco Rubio en India
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NUEVA DELHI.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó en Nueva Delhi que el mundo podría recibir «buenas noticias» en las próximas horas sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, aunque advirtió de que no supondrían una resolución definitiva.


«Hemos avanzado algo en las últimas 48 horas trabajando con nuestros socios en la región del Golfo en un esquema que, si tiene éxito, podría dejarnos no solo con un estrecho completamente abierto», declaró Rubio en una rueda de prensa junto al canciller indio, S. Jaishankar.
Esto implicaría «un estrecho abierto sin peajes», agregó.

EFE

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