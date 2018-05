Rubén Limardo conquistó oro en los Juegos Suramericanos

Limardo se impuso en la final 15-8 al también olímpico Athos Schwantes, de Brasil, a quien ha dominado en cinco ocasiones en su carrera.

“Una vez que estaba en la final supe que el rival era fuerte, pero es la quinta vez que me enfrento a él y siempre le he ganado. Al principio estaba apretado pero cuando vi la acción, cuando vi el punto blanco, por ahí me fui”, indicó en declaraciones a los medios venezolanos.

Esta presea, asegura, le da mayor ánimo porque tenía tiempo sin lograr un primer lugar en las copas mundiales y otros torneos de envergadura.

“En la copas mundiales siempre perdía por un toque para el pase a ocho, o para el pase a 16; y esto me da confianza porque aquí hicimos el trabajo que hemos estado haciendo en Polonia con Ruperto Gascón; salió y espero que esto pueda ser ahora a nivel mundial”, dijo.

En su camino al podio, el criollo tuvo que enfrentar en cuartos de final a su hermano Francisco Limardo, a quien derrotó 15-9 para luego desafiar en semis al colombiano Jhon Rodríguez, perdedor con 13 toques por 8. En los combates previos consiguió tres victorias y dos derrotas.

“Estoy contentísimo por estar nuevamente en el podio, por darle esta medalla a Venezuela y por cumplir parte del ciclo y seguir soñando”, añadió.

FIN/AVN/RA/CM