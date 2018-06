Rosa Rodríguez irá por su renacimiento

COCHABAMBA.- La mujer en el equipo de atletismo de Venezuela con más pergaminos internacionales, Rosa Rodríguez, está ansiosa de actuar en la primera jornada de esta modalidad, donde espera poder escuchar de nuevo el himno nacional.

Rosa Rodríguez, única medalla de oro para una mujer en el atletismo de unos Juegos Panamericanos, oro en Toronto 2015 en el lanzamiento de martillo, nos comentó cómo ha sido su preparación de cara esta cita en territorio boliviano: “Desde los Juegos de Río 2016, no he tenido muchas competencia, pero he estado entrenando muy fuerte, el año pasado no tuve competencias fuera del país, pude ir a los Bolivarianos, este año mis marcas están un poco flojas, pero siento que estoy en mejores condiciones que a comienzos de año, me he visto muy bien en los entrenamientos”.

Rodríguez estuvo afectada por una pequeña lesión lumbar de la cual nos aseguró que está recuperada: “En estos momentos, ya estoy muy bien, espero estar en pelea por el oro, pese a que este años no podido tener envíos sobre 65 metros, estoy segura que acá en Bolivia, puedo estar rondando los 68 metros, muy cerca de los 69, para después ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, que es mi competencia fundamental en el año, donde espero estar nuevamente sobre los 70 metros”.

La larense, nos apuntó que la competencia en Cochabamba será muy dura, con rivales que ella conoce muy bien con la argentina, Jennifer Dahlgren, la colombiana, Ely Johana Moreno y la brasileña, Mariana Marcelino.

Rodríguez también nos dijo que está ajustando planes para viajar muy seguramente a Eslovenia, luego de los Suramericanos para terminar su preparación rumbo a los JCC de Barranquilla, justa a celebrarse del 19 de julio al 3 de agosto.

La final del martillo para damas se disputará el martes 5 de junio, en la primera jornada del atletismo de este evento, en una modalidad a realizarse desde las 10 AM, la misma hora en Venezuela.

Ricardo Gómez Chirinos/Unión Radio