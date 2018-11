Reunión técnica sobre migración venezolana se hará la próxima semana en Quito

QUITO.- La II Reunión técnica Internacional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas se realizará la próxima semana en la capital ecuatoriana, Quito, confirmó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.



El encuentro, que tendrá lugar el 22 y 23 de noviembre, lo inaugurará el canciller ecuatoriano, José Valencia, y contará con la participación del representante especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los migrantes y refugiados venezolanos en la región, Eduardo Stein.



Quito fue también en septiembre pasado, la sede de la I reunión sobre la migración venezolana a la que asistieron once países, una cita a la que Caracas no envió un delegado pese a que estaba invitado.



Al encuentro de la próxima semana “fueron invitados todos los países de la I Reunión de Quito, incluido Venezuela, además de Guatemala, que ha manifestado interés en esta iniciativa”, según un comunicado del Ministerio de Exteriores facilitado a Efe.



Añadió que a este grupo se suman 22 países en calidad de observadores y 25 organismos internacionales y financieros.



En esta ocasión se contará con la asistencia de países de la Unión Europea (UE), como España, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, entre otros, y también estarán delegados de Estados Unidos, Japón y Catar.



Entre los organismos financieros que estarán presentes figuran delegados regionales del Banco Mundial (BM), Corporación Andina de Fomento (CAF) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Según el viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana, Santiago Chávez, la II reunión contempla profundizar los compromisos contenidos en la “Declaración de Quito”, en base a una propuesta del “Plan de acción” de la Cancillería local, que ha sido sometido a consideración de los países participantes.



Las naciones buscan la armonización de determinadas políticas públicas y acciones concretas orientadas hacia la regularización migratoria, así como poner énfasis en los casos de niños, niñas y adolescentes migrantes.



“Los Gobiernos debemos trabajar intensamente y de manera coordinada con los organismos internacionales. Al tratarse de un tema que concierne a la región, es relevante el rol que pueden desempeñar los donantes para coadyuvar al financiamiento”, señaló al viceministro.



En el caso delEcuador, está por concluir la cuantificación de recursos que se requiere, a corto y mediano plazo, para atender a la migración venezolana, según el comunicado.



Chávez afirmó queEcuador, Colombia y Perú, son los países más directamente afectados, por lo que subrayó: “Es nuestro deber tratar de sensibilizar a la comunidad internacional”.



Según cifras de la Cancillería, “entre 2014 y 2018, ingresaron alEcuadormás de 1.200.000 venezolanos”, de los cuales, entre 230.000 y 250.000 permanecían en el país al 31 de octubre pasado”.



El presidente deEcuador, Lenín Moreno, pidió el viernes a los líderes iberoamericanos participantes en la XVVI Cumbre Iberoamericana en Guatemala, que hablen y se ocupen de la tragedia migratoria que vive la región.



Durante su discurso en la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno, Moreno dijo que teniendo en cuenta la inclusión y el desarrollo no se puede dejar de hablar de la “tragedia humana” que “implica la migración forzada y el masivo movimiento de hermanos”.



Según la nota de la Cancillería, para el 30 de noviembre está prevista la “Mesa de donantes”, organizada porEcuador, a la que están invitados 25 países, agencias del Sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales y financieros. EFE