Reunión con Trump refuerza rol de Meloni como aliada clave en Europa

ROMA.- La visita de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al presidente electo de EEUU, Donald Trump, refuerza su perfil como interlocutora y aliada clave en Europa para la futura Administración Trump, dijeron este domingo miembros del partido de la mandataria italiana, el ultraderechista Hermanos de Italia.



Para muchos de sus partidarios, el hecho de que la dirigente fuera acogida y elogiada por Trump en su residencia privada de Mar-a-Lago es otra muestra de su papel ascendente como socio de referencia entre los países de la Unión Europea ante el nuevo Gobierno del magnate estadounidense, que tomará posesión de su cargo el 20 de enero.



Según medios italianos, el magnate Elon Musk -con un estrecho vínculo con Meloni- habría mediado entre la parte italiana y el entorno de Trump para hacer realidad la reunión, que se preparó con extrema confidencialidad, incluso sin que el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, tuviera conocimiento previo de ello.



De hecho, la oficina de Meloni no informó por ahora de lo tratado en el encuentro, sobre el que la prensa señala que se quiso mantener la discreción también por lo delicado del caso de la periodista Cecilia Sala, arrestada por Irán desde el 19 de diciembre.



Con todo, para el diputado de Hermanos de Italia y secretario de la Comisión de Asuntos Exteriores, Emanuele Loperfido, el encuentro, «en presencia de la comitiva que liderará la superpotencia estadounidense los próximos cuatro años, certifica el absoluto prestigio internacional alcanzado por la primera ministra».



«Se confirma como interlocutora privilegiada con EE.UU., afirmando como pocas veces en su historia la autoridad y protagonismo de Italia», agregó Loperfido, sobre el viaje sorpresa de Meloni a Mar-a-Lago, en Florida, donde hasta ahora solo habían sido invitados el presidente argentino, Javier Milei, el primer ministro húngaro, Víktor Orban, y de Canadá, Justin Trudeau.



Según Galeazzo Bignami, líder del grupo de Hermanos de Italia en la Cámara de Diputados, «la voluntad de Trump de acoger a Meloni en su residencia, entre los primeros jefes de Estado y de Gobierno de otros países, y las palabras que le reservó, confirman el papel clave» de la primera ministra italiana.



Meloni «ha desmentido las predicciones de quiénes hablaban de un aislamiento de Italia ligado a su elección en dos años de Gobierno», y está llevando al país «con el frente en alto, colocándolo cada vez más como protagonista a nivel internacional».



«Bien por Giorgia Meloni con Trump para hablar de paz, de colaboración industrial y comercial, de seguridad y de la liberación de Cecilia Sala. Mientras en Italia y Europa otros lo atacan e ignoran, nosotros decimos ¡Vamos, Donald, vamos!», expresó en X Matteo Salvini, socio gubernamental, líder de la fuerza ultraderechista Liga y ministro de Transportes.



La detención en Irán de la reportera italiana Sala fue uno de los temas abordados por Meloni. Se trata de un caso relacionado con el arresto en Italia del ingeniero iraní Mohammad Abedini, por el que Estados Unidos pide la extradición por acusaciones de proporcionar componentes de drones a la Guardia Revolucionaria iraní.

