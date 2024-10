Reporta pocas ventas de calzados nacionales para la temporada navideña

CARACAS.-El presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes (Cavecal), Toni Di Benedetto, informó este miércoles que la demanda de productos nacionales para la temporada decembrina ha sido «muy limitada» porque los comercios han optado por la mercancía importada.

«Las ventas no cubrieron nuestras expectativas en términos generales. La demanda sobre el producto nacional ha sido muy limitada y no por falta de nosotros sino que nuestra clientela no pide el producto nacional», dijo.

Sostuvo que el «atractivo sobre el producto importado prevalece ante la venta de los productos del consumidor final y esa es una situación que no hemos podido controlar».

El representante de Cavecal insistió en que los aranceles a las importaciones deberían ser fijados en 35% «para poder llegar a unos niveles de competitividad».

Aseguró que la industria continúan el acuerdo con las autoridades nacionales para producir los calzados escolares que serán distribuidos en los distintos colegios del país.

«Tenemos hasta el mes de enero para poder consignar toda la mercancía sin ningún tipo de inconveniente«, agregó en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio