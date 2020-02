Rectora de la Universidad del Zulia exige respeto a su autonomía

CARACAS.- La rectora de la Universidad del Zulia, Judith Aular, reafirmó que las autoridades, docentes y estudiantes de la casa de estudios continuarán en defensa de la Ley de universidades vigente y su autonomía.

Cuestionó que la gobernación y un tribunal municipal les haya notificado la designación del Consejo Nacional de Universidades (CNU), de Clotilde Navarro, como vicerrector administrativo interino.

Afirmó que ambos carecen de competencia para involucrarse.

“Yo no puedo quitar ni poner autoridades, esos lleva un procedimiento, no tengo ninguna postestad para quitar ni poner. El máximo organismo es el consejo universitario y no la rectora”, dijo en entrevista al programa En Vivo de Unión Radio .