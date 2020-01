Recomiendan preservar el valor del petro y no llevarlo a bolívares

CARACAS.- Ricardo Baptista, CEO fundador de Todo en Crypto INC. CEO director de la Corporación Latinoamericana de la Criptoeconomía, admitió que la entrega del petroaguinaldo fue un «ensayo que hay que corregirlo con educación financiera» porque “la cripto economía en Venezuela nunca se va a establecer si no hay una educación financiera y eso se diagnosticó en este primer ensayo de asignación”.

En entrevista a Esther Quiaro y Francisco Frasso Solórzano en el programa Al Instante de Unión Radio, el experto recomendó preservar el valor del petro y no cambiarlo en bolívares, es una mala decisión porque hay una depreciación de la moneda en curso que es el bolívar».

«Pasar el petro, que tiene un valor estable, a bolívares es una mala decisión, es mejor comprar bienes y servicios o pagar impuestos en las comercios que ya aceptan el petro, mantener el valor del petro para que no se deprecie«, subrayó.

Destacó que cambiar el petro a dólares es también una mala decisión porque tenemos bloqueo y sanciones. «Hay una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos -EEUU- que nos impide transar con una moneda que no es de nosotros, no podemos disponer de un recurso que no es nuestro, nuestro recurso es el petróleo», explicó.