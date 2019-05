Realizan jornada de salud en campamento humanitario en Aragua

CARACAS.- Este fin de semana en el municipio Sucre del estado Aragua se realizó una jornada de salud para tratar a los habitantes de dicha localidad con atención certificada de la mano de expertos.

“Seguimos avanzando con esa ayuda humanitaria, que hoy nos permite llegar a esa población vulnerable, que vive cada día los estragos de esta emergencia humanitaria compleja. Hoy queremos agradecer a quienes aportan”, afirmó la diputada Karin Salanova.

Salanova agradeció también la ayuda de los voluntarios de la agrupación Rescate Venezuela, quienes colaboran en la estructuración de estos campamentos humanitarios en las zonas en condiciones de vulnerabilidad del país.

“Nosotros no queremos y no aceptamos que nuestros pacientes, que nuestros venezolanos sufran. Los consideramos vidas, humanos y no una cifra”, finalizó.

Cabe destacar que es la primera vez que se instala un campamento humanitario en la localidad aragueña. Además, la diputada asegura que se replicará la actividad en las distintas zonas del estado.

Unión Radio.