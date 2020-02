Ratti insiste en que la única solución a la crisis son las parlamentarias

CARACAS.- El político y empresario, Luis Alejandro Ratti, excandidato presidencial por Iniciativa Propia, considera necesario la realización de las elecciones parlamentarias 2020 porque en su opinión, pueden garantizar la solución a la crisis y «nos puede llevar a caminar en la conciliación, en el consenso y la paz ante tanta inestabilidad en el país».

«Es necesario y obligatorio que todos los sectores que están dentro de la Asamblea Nacional -AN- se sienten a dialogar para solucionar este tema de dos directivas», subrayó.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, insistió en que la única solución a la crisis son las elecciones. «Lo que ven los venezolanos es un parlamento dividido y nosotros debemos ser garantes de la unidad y la unificación nacional y poder llevar a los venezolanos a un término feliz, fortaleciendo la paz y el diálogo y tener unas elecciones parlamentarias que garanticen mayoría».

Subrayó que el asunto podría ser llevado ante el Tribunal Supremo de Justicia -TSJ- «y no debería pasar de este mes porque vamos contra el tiempo debido a que las parlamentarias deben realizarse entre octubre y diciembre».

Explicó que el TSJ no va a escoger a los nuevos rectores, sino que la mesa de dialogo llevaría ante el máximo tribunal las propuestas para que «la legitimación la de el TSJ dado que dentro de la AN no han solucionado su problema».