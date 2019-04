Rangel afirma que continúan trabajos para superar daños de “ataques eléctricos”

CARACAS.- El presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Wills Rangel, ratificó que los “sabotajes eléctricos” han dejado un gran impacto en el país, pero el gobierno nacional ha ido trabajando para recuperar el servicio en todo el territorio nacional.

Rangel reiteró que existen “ataques” dentro de la industria petrolera y eléctrica y aseveró que hay mucha gente “que no sigue el proceso revolucionario” y que se mantiene en las instituciones para “causar daños al país”.

“Hay gente que tributa no para la revolución, no para la patria, no para el país e inclusive no para su propia familia, porque algunos no las tienen en el país y son factores que el presidente denuncia, de gente que cree que con sabotajes van a cambiar el sistema”.

Indicó que continúa la creación de cuadrillas en todo el país para resguardar las instalaciones de servicios públicos y garantizar su adecuado funcionamiento.

Instó a los todos los trabajadores a mantenerse unidos para lograr el rescate de la energía eléctrica, “somos hombres y mujeres dispuestos al servicio y comprometidos con el país”, dijo en entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio.

Anabel Ovalles/ Unión Radio