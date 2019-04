Rafalli considera positivo apoyo de la Cruz Roja Internacional sobre ayuda humanitaria

CARACAS.- La nutricionista con experiencia en gestión de la seguridad alimentaria y desastres a nivel mundial, Susana Rafalli, resaltó la importancia que supone que, la Cruz Roja Internacional sea quien asuma la ayuda humanitaria, para evitar división e inconformidad entre los ciudadanos.

“Todas las organizaciones con mandato humanitario (Cáritas – Cruz Roja) en el país hemos ido trabajando durante cuatro años con nuevos programas adaptados a las necesidades básicas, que se han ido activando y que la Cruz Roja pueda tener la oportunidad de expandir su labor humanitaria en el país lo celebramos, esto puede brindar aportes importantes en el ámbito sanitario”, dijo en entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio.

Puntualizó que la asistencia humanitaria de la Cruz Roja Internacional se enfoca en el ámbito sanitario, alimentario, agua y saneamiento.

En el caso de Venezuela subrayó que, aunque es necesaria una asistencia puede que no sea suficiente debido a que la emergencia en el país se ha prolongado por años.

Despliegue

Precisó que la asistencia humanitaria debe contar con alianzas para lograr mayor alcance. “Todo el mundo ha dicho que la neutralidad no es politizar y no se trata de eso, la neutralidad trata de donde hay partes de conflicto, no se identifique con ninguno, porque no vas a poder llegar al objetivo, todo lo sanitario debe pasar por la red pública de salud”.

Aseveró que el voluntariado es muy importante para que el despliegue de la Cruz Roja Internacional pueda llegar a los más vulnerables.

Situación del agua

Rafalli enfatizó que la situación del agua en el país puede considerarse grave, porque existe cierta vulnerabilidad en el suministro del vital líquido.

La nutricionista recomienda algunas medidas básicas para proteger la salud del núcleo familiar.

“Uno es el primer garante de la propia salud, debemos informarnos de dónde viene el agua que se está comprando, el manantial al que se acude y la cisterna, no toda agua cristalina es potable ”.

Subrayó que el agua se debe potabilizar en el hogar: quitándole residuos, colocar un chorrito de cloro (que no sea jabonoso) o pastillas desinfectantes.

La especialista sugiere que se garantice que el agua que reciben los niños sea potable, así como mantener la lactancia materna en niños menores de 2 años para evitar riesgos en los infantes.

Anabel Ovalles / Unión Radio