Rafaela Requesens entre las 100 personalidades más influyentes del TIME

CARACAS.- La politóloga venezolana, Rafaela Requesens, figuró en la lista de las 100 personalidades más influyentes de la revista TIME, la cual resalta la labor de empresarios, artistas, políticos y filántropos ejemplares.

El editor en jefe de TIME, Edward Felsenthal, indicó que los integrantes de esta lista son “100 estrellas en ascenso que están dando forma al futuro de los negocios, el entretenimiento, los deportes, la política, la ciencia, la salud y más”.

El perfil de la ex presidenta de la Federación del Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela fue escrito por la periodista Ciara Nugent.

El 17 de abril del presente año la revista también tomó en cuenta al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, por su destacada actividad política en el país.

