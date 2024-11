Rafael Quiroz: Escalada del conflicto Rusia-Ucrania elevará precios del petróleo, pero Venezuela no sacará provecho

CARACAS.- El economista petrolero Rafael Quiroz aseguró que una escalada en el conflicto Rusia-Ucrania produciría un incremento en el precio del petróleo, pero Venezuela no podría sacar mayor provecho debido a que no está en capacidad de aumentar su producción de crudo.

«El incremento de la demanda del petróleo va a reflejarse de forma directa. A la hora de estudiar la estructura de la formación del precio petrolero, la demanda tiene una ponderación una variable bastante fuerte y nos vamos a encontrar con una oferta limitada. No tenemos todo el petróleo que necesita un mundo en guerra, ya no hay dónde abrir grifos», explicó Quiroz.

El también docente de la Universidad Central de Venezuela advirtió que esto tampoco es conveniente para los países productores, porque se podría caer, más que en una guerra de precios, en una guerra de producción y porque los países emergentes no van a tener recursos para seguir consumiendo energía proveniente del petróleo.

«En Venezuela estamos amarrados de los brazos en producción petrolera. Que no produzcamos ni un barril más (significa que) no podemos sacarle ningún provecho. Por supuesto va a tener más ingreso, pero limitado a 800.0000-850.000 barriles, máximo en diciembre a 900.000 barriles. Si no hay inversión de capital fuerte en términos de cantidades, no puedes sacar el petróleo», precisó el experto.

