Economista Rafael Quiroz afirmó que Venezuela no ha perdido CITGO

CARACAS.- El economista y experto petrolero, Rafael Quiroz, afirmó que Venezuela no ha perdido CITGO. “Sobre eso se ha escandalizado mucho para meterle condimento político al discurso (…) No es cierto que se haya perdido CITGO (…) Son tres refinerías en 13 estados diferentes, si te debo 1. 400 millones y la refinería más pequeña la de Illinois tiene un precio no baja de $ 5 mil millones”.

“Seamos serios y dejemos las posiciones políticas a un lado para ser honestos con la verdad. Si se une ConocoPhillips, más los $ 1.472 millones de Cristalex, eso da un total de de $ 3.500 millones, eso se paga con la refinería más pequeña y todavía queda plata”, aseveró en entrevista a Maripili Hernández en el programa Sin Duda de Unión Radio.

Asimismo, expresó su apoyo al aumento del precio de la gasolina aunque considera que no necesariamente habría que llevarlo a niveles internacionales. “Podemos llevarlos a precios taxativamente media-internacionales y ya así PDVSA podría cubrir los costos porque no se trata de que la estatal petrolera vaya a salir del hueco financiero que hay a costillas de los que tenemos vehículos”.

Considera excluyente la exigencia del carnet de la Patria. “La cuestión ahora es que se le agrega un ingrediente antipático y segregacionista que es este mecanismo para poder gozar del privilegio de ese subsidio implícito de la gasolina”.

Quiroz cuestionó que mientras aumentan el costo de la gasolina a los ciudadanos, hayan quitado los impuestos a las empresas multinacionales. “¿Cómo es eso que un gobierno revolucionario, marxista, chavista este favoreciendo al capital internacional a través de las transnacionales?”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio