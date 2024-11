Quién es Fernando Cerimedo, el argentino señalado en la causa del intento de golpe a Lula

SAO PAULO.- La Corte Suprema de Brasil levantó este martes el secreto sumarial que regía sobre el informe que acusa al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas de haber conspirado en 2022 con el fin de impedir la investidura del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los nombres figura un solo extranjero, el argentino Fernando Cerimedo, influenciador de derecha y exasesor de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, que es citado en la causa por diseminar noticias falsas en relación a las elecciones brasileñas de 2022.

Cerimedo es fundador y director del medio digital ‘La Derecha Diario’, se considera un orgulloso militante de la derecha mundial y es conocido por sus enfrentamientos periódicos con periodistas y con adherentes a la izquierda.

Creó su propia empresa de publicidad y marketing llamada ‘Numen’, que cuenta con oficinas en varias ciudades de Latinoamérica, y dirige su propia academia que ofrece cursos de mercado digital y político en Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

En declaraciones a EFE momentos después de que se difundiera el documento final, Cerimedo afirmó que no tiene nada que ver en la investigación en la que se lo nombra y que «cree» que se lo vincula por sus videos en directo en redes sociales en donde denuncia irregularidades en las elecciones presidenciales brasileñas de 2022.

«No conozco a ninguno de los involucrados y ni ellos a mí. Imposible que alguno pueda decir lo contrario. Jamás he hablado o me he visto con ellos, ni cruzado un mensaje. No existe razón para asociarme más que ellos hayan compartido una publicación mía», declaró.

«Estoy 1000 % seguro que Mauro Cid», edecán de Bolsonaro y único declarante hasta el momento, «ni me mencionó porque jamás me conoció, yo no lo conozco. Estoy muy tranquilo con esto», afirmó.

