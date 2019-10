Protestas elevan precio del dólar en Chile

SANTIAGO DE CHILE.- El mercado del dólar abrió este lunes en Chile con una subida hasta ubicarse en los 722,50 pesos, 11 pesos más que el valor al cierre del pasado viernes, cuando comenzaron a radicalizarse las protestas sociales que han marcado un fin de semana de violencia.



«Las convulsiones sociales que ha vivido el país en los últimos días han aumentado la incertidumbre y con ello, como era esperable, la demanda por moneda extranjera», dijo a Efe el Rodrigo Saens, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca.



No obstante, el especialista comentó que los fundamentos macro de la economía siguen intactos, como la estabilidad financiera o la inflación, y que «si las decisiones que tome el Gobierno en los próximos días logran mostrarle a los inversionistas que este desmedre ha sido sólo un shock transitorio, y no estructural o permanente, el mercado cambiario debería volver a la normalidad».



Por su parte, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI Estudios, del banco BCI, dijo a Efe que la reacción del tipo de cambio «es coherente con lo que uno está viendo, dado que este escenario genera un deterioro en la confianza».



No obstante, comentó que los fundamentos de la economía chilena «siguen firmes» y que es de esperar que «el movimiento del mercado gradualmente vaya moderándose», aunque añadió que primero habrá que ver cómo se siguen desenvolviéndose los hechos.



Grupos violentos han radicalizado una protesta social que tuvo el alza del precio del metro de Santiago como detonante y que derivó en violentas manifestaciones que se han cobrado ya al menos una decena de vidas y que han sembrado de terror las calles de cada vez más lugares del país, con barricadas, incendios y saqueos.

EFE/SPLL