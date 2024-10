Proponen personal e instalaciones deportivas del Movimiento Paz y Vida para dar clases de educación física

CARACAS.- El ministro del deporte, Arnaldo Sánchez, acordó con el alto comisionado presidencial para La Paz y la Vida, Alexander Sánchez, proponer la utilización de parte de su personal e instalaciones deportivas para impartir clases de educación física a aquellos estudiantes que en sus instituciones tengan déficit en esta cátedra.

El objetivo es cubrir la ausencia de profesores de Educación Física en planteles educativos, y fue uno de los puntos en los que el ministro para el Deporte, Arnaldo Sánchez, pidió el apoyo del Movimiento Paz y Vida, así como en la masificación de la actividad deportiva en todo el territorio nacional.

“Tenemos una crisis con los profesores de Educación Física y se lo planteé al vicepresidente Héctor, dije me preocupa, porque nosotros no podemos pensar en campeones olímpicos si no ven Educación Física», expresó Sánchez.

El Movimiento por la Paz y la Vida se puso a disposición para contribuir al ministerio del Deporte en la consulta nacional y solventar las necesidades deportivas en cada estado, con el objetivo de mejorar la capacidad de los atletas.

