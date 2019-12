Proponen desarrollar políticas que solucionen las causas estructurales de la migración

CARACAS.- El coordinador del programa de Buen Trato de Cecodap , Carlos Traponi, instó al Estado a desarrollar políticas que permitan solucionar las causas estructurales que motivan a la migración, a su vez, sugirió establecer una estrategia para la reunificación familiar.

Traponi, considera que la crisis afectó la cotidianidad de los ciudadanos, siendo los más perjudicados los niños, y estimó que al menos un millón de infantes resultaron afectados directamente por la migración de sus padres debido al deterioro de la calidad de vida en el país.

Criticó que no se manejen cifras oficiales sobre la migración venezolana.

“ El hecho de no tener cifras, tener un sistema de protección que no ha establecido, ni protocolo o programas para atender esta problemática y que el gobierno diga que no hay migración ya es un problema”, acotó.