Príncipe Guillermo «triste» por muerte del hijastro de su exniñera en Nueva Orleans

LONDRES.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, expresó publicamente este sábado su conmoción y su tristeza por la muerte del joven inglés Edward Pettifer, hijastro de la que fuese su niñera durante los años noventa, en el atentado de Año Nuevo ocurrido en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans.



A través de un comunicado en la red social X firmado con la inicial «W» (de William), el príncipe de Gales escribió que, junto a su esposa, la princesa Catalina, estaban «conmocionados y entristecidos por la trágica muerte de Ed Pettifer«.



«Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Pettifer y con todas aquellas personas inocentes que han sido trágicamente afectadas por este horrible ataque», añadió.



Asimismo, medios británicos como la BBC, citando fuentes oficiales del Palacio de Buckingham, publicaron esta mañana que el rey Carlos III del Reino Unido se puso en contacto con la familia de Pettifer para trasladarle su «profunda tristeza» y sus condolencias tras conocer la noticia a través de «canales oficiales».



El medio británico ‘The Telegraph’ adelantó este sábado que el joven londinense de 31 años fallecido en Nueva Orleans era el hijastro de la exniñera de los príncipes Guillermo y Enrique entre 1993 y 1999, Tiggy Legge-Bourke, ahora conocida como Alexandra Pettifer.



El hermanastro de Edward, Tom, es además el ahijado de Guillermo y fue uno de los pajes en la boda de los príncipes de Gales en 2011.



La Policía Metropolitana de Londres (MET) confirmó esta mañana que, entre los fallecidos en el atropello sucedido el pasado miércoles en Nueva Orleans se encontraba un ciudadano británico y que, junto al Ministerio de Exteriores del Reino Unido y las autoridades estadounidenses, estaban coordinando la repatriación del cuerpo.



«Toda la familia está devastada por la trágica noticia de la muerte de Ed en Nueva Orleans», dijeron los parientes de Pettifer en un comunicado, donde calificaron al joven como un «maravilloso hijo, hermano, nieto, sobrino y amigo de muchos» y pidieron llorar su pérdida en privado.



Según la agencia de noticias británica Press Association (PA) el forense de Nueva Orleans informó de que la causa preliminar de la muerte de Pettifer fueron «heridas por fuerza contundente».



Las autoridades estadounidenses han confirmado 14 muertos y al menos una treintena de heridos por el sospechoso, identificado como Shamsud-Din Jabbar, que arrolló con una camioneta a una multitud que se encontraba celebrando en la calle el inicio del nuevo año.



El varón, de 42 años y originario de Texas habría salido del vehículo y disparado un arma, antes de ser asesinado por la Policía.



Por el momento, el FBI cree que Shamsud-Din Jabbar actuó solo en un acto «premeditado y malvado», aunque confirmó que en el interior del automóvil había una bandera del grupo terrorista Estado Islámico y varios explosivos.

EFE



Catherine and I have been shocked and saddened by the tragic death of Ed Pettifer. Our thoughts and prayers remain with the Pettifer family and all those innocent people who have been tragically impacted by this horrific attack. W