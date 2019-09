Premier de Bahamas monitorea a Dorian con equipo de emergencias

SAN JUAN.- El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, se reúne con miembros de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias (NEMA, por sus siglas en inglés) para conocer en detalle la evolución del huracán Dorian, que en horas se espera que impacte el noroeste del archipiélago atlántico.

Minnis informó a través de su cuenta en Twitter que una vez termine la reunión se dirigirá a la población para dar detalles de la magnitud del impacto de Dorian, que se ha fortalecido en las últimas horas hasta alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson.

El ciclón se espera que impacte el noroeste de Bahamas, en especial Islas Ábaco y Gran Bahama, con vientos de 260 kilómetros por hora (160 millas por hora).

Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, emitido a las 8.00 hora local (12.00 GMT), Dorian llegará al archipiélago con lluvias muy intensas y un aumento del nivel mar que puede destruir buena parte del archipiélago.

Medios locales señalan que la población de las áreas afectadas busca refugio en iglesias y escuelas ante la inminencia de la llegada de Dorian a Bahamas.

El CNH vaticina condiciones devastadoras en las Islas Ábaco muy pronto y comenzarán a sentirse más tarde hoy en la de Gran Bahama, situada 56 millas (90 km) al este de la costa de Florida.

El último comunicado de NEMA señala que una advertencia de huracán sigue en vigor para el noroeste de Bahamas, lo que incluye a Nueva Eleuthera, Islas Ábaco, Gran Bahama, Bimini, Islas de Berry y Nueva Providencia, donde se ubica la capital Nassau.

EFE/SPLL

Today I attended a briefing in Abaco for residents and checked in on the island’s readiness for #HurricaneDorian2019. This is an extremely dangerous Category 4 hurricane. I am urging residents of vulnerable areas, particularly in Abaco and Grand Bahama, to get out of harm’s way. pic.twitter.com/8C080G04jt