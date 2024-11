Presidentes latinoamericanos felicitan a Trump tras triunfo

CARACAS.- Presidentes de Latinoamérica envían mensajes a Donald Trump tras su victoria en las elecciones de los Estados Unidos celebradas este martes, 5 de noviembre.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó sus felicitaiones a Donald Trump, y agregó que el diálogo norte/sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que giré alrededor de su solución.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo felicitó, «deseó suerte» y afirmó que «la voz del pueblo debe ser respetada».

Con un mensaje en portugués a través de su perfil de X, el mandatario brasileño afirmó que «la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada», y agregó que «el mundo necesita diálogo y trabajo conjunto» en pos de «la paz, el desarrollo y la prosperidad».

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, felicitó este miércoles a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y aseguró que su país trabajará junto al nuevo Gobierno para seguir fortaleciendo la relación bilateral.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador también felicitó a través de su red social instagram la victoria de Donald Trump, en las elecciones presidenciales.

«Felicitaciones al Presidente Electo de los Estados Unidos. Dios lo bendiga y lo guíe.», expresó.

El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, felicitó este miércoles a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y agregó que «puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea».

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u