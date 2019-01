Presidente Maduro rompe relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos

CARACAS.-‘‘Hoy se comieron la luz, por eso anuncio ante los pueblos y naciones del mundo que como presidente constitucional y jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré ante el pueblo he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Estados Unidos, (…) dándole 72 horas para que abandonen el país, todo el personal diplomático y consular”, informó el presidente, Nicolás Maduro.

Cuestionó la actitud del gobierno de Estados Unidos que a su juicio ”ayer dio una orden como nunca habíamos visto, dio la orden de designar a un presidente extra constitucional, de dar un Carmonazo”.

”Los que me acusan de dictador pretenden imponer un Guaidazo”.

Aseguró que el gobierno de los Estados Unidos ha activado muchos planes contra la revolución bolivariana, por lo que enfatizó que ”el pueblo le dice no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo”.

Recordó el golpe de abril de 2002, ”ustedes recuerdan la auto juramentación de Carmona, y qué hizo el pueblo, se rindió, dejó solo a Chávez? no, el pueblo salió a derrocar el intento de usurpación de la presidencia de la República, a cada Carmonazo le llega su pueblazo”.

Denunció que EEUU dirige una operación para imponer un ”gobierno títere en la República Bolivariana de Venezuela, pretenden elegir y designar al presidente de Venezuela por vías extraconstitucionales”.

”Es una gravísima irresponsabilidad, insensatez de la política extremista del gobierno de Donald Trump, tratar de dividir a Venezuela y sus instituciones democráticas, no lo podemos aceptar”.

Maduro envió un mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ”Le pido a los militares de nuestra Patria máxima lealtad, máxima unión, máxima disciplina que ésta la vamos a vencer también, leales siempre, traidores nunca”.

Pueblo pone y el pueblo quita

A las 4 de la tarde y desde el Balcón del Pueblo, Maduro se dirigió a los asistentes a la marcha en respaldo a su mandato, a quienes les aseguró que a ”este Palacio llegamos hace 20 años con los votos del pueblo y estaremos con los votos del pueblo, solo el pueblo pone, solo el pueblo quita”.

”Aquí no se rinde nadie, no se raja nadie, vamos al combate y vamos a la victoria de la vida y el futuro”, sentenció.

Al lado de la primera dama, Cilia Flores, el jefe de Estado reiteró que ”aquí estamos, les doy las gracias por venir a visitarme en el palacio presidencial de Miraflores que es la casa del pueblo, de la soberanía popular”.

”Hoy hemos visto un silencio informativo brutal, ustedes el pueblo combatiente no existe para los medios de comunicación de la burguesía, los medios de comunicación internacional una vez más censuran al pueblo de Venezuela, manipulan y con su manipulación, invisibilizan para el mundo que aquí hay un pueblo gobernando y dirigiendo los destinos de la Nación”.

Unión Radio