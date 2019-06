Presidente de México envía un mensaje de amistad al pueblo de Estados Unidos

México.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió este domingo un mensaje de amistad al pueblo estadounidense durante la ceremonia inaugural de los trabajos para construir la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco.



“Aquí en mi tierra, en mi agua, quiero mandar un memorándum al pueblo de Estados Unidos. Dice así: ‘El Gobierno de México es amigo del Gobierno de Estados Unidos. El presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Donald Trump'”.



“Pero sobre todo, los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense. A ellos me dirijo desde (el municipio de) Paraíso, Tabasco: Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad”, añadió.



El sábado, López Obrador afirmó que existe un “ambiente favorable al diálogo” para llegar a un acuerdo que evite la imposición de aranceles a los productos mexicanos en Estados Unidos.



En una conferencia de prensa en la ciudad portuaria de Veracruz, el mandatario refirió que ya se estableció la comunicación con representantes estadounidenses “y hay disponibilidad de los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para establecer un diálogo y llegar a acuerdos y compromisos”.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves pasado su decisión de aplicar aranceles incrementales de 5 a 25 % a partir del 10 de junio si México no frena la creciente migración hacia su vecino del norte.



Este domingo, Trump aseguró que México “podría resolver la crisis fronteriza en un día” si sus dirigentes así lo quisieran, antes del inicio de las negociaciones entre ambos Gobiernos sobre los aranceles a las importaciones mexicanas.



“México está enviando una gran delegación para hablar sobre la frontera. El problema es que ellos han estado ‘hablando’ durante 25 años. Queremos acción, no hablar”, señaló Trump en su cuenta de Twitter.



López Obrador hizo sus declaraciones de este domingo en el acto protocolario de inicio de obras para construir en el municipio de Paraíso la refinería de Dos Bocas, uno de los grandes proyectos de infraestructura de su Gobierno junto con el Tren Maya y un ferrocarril a través del Istmo de Tehuantepec.



El presidente dijo que la justificación para la construcción de la refinería, criticada por analistas económicos y organizaciones ambientalistas, radica en la necesidad de alcanzar la autosuficiencia energética.



“Aspiramos a vivir en un país libre, independiente y soberano. No queremos ser colonia de ningún país extranjero. Y eso se logra cuando se tiene autonomía, cuando se tiene autosuficiencia energética”, expuso.



Argumentó que no se justifica que en 40 años no se haya invertido en una nueva refinería y se haya optado por vender petróleo y comprar gasolina, lo que equiparó con “vender naranjas y comprar jugo de naranja”.



Señaló que actualmente el país produce alrededor de 200.000 barriles diarios de gasolina y consume unos 800.000, por lo que tiene que comprar al extranjero 600.000 barriles, 95 % de ellos a Estados Unidos.



“Tenemos buenas relaciones, pero no queremos exponernos”, dijo el presidente, y aseguró que la refinería costará 150.000 millones de pesos (unos 7.630 millones de dólares) y su construcción concluirá en tres años.

EFE