Presidente de Guatemala está dispuesto a que lo «investiguen» tras su mandato

GUATEMALA.- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró este miércoles que está dispuesto a que lo «investiguen» y «registren» a partir del próximo 14 de enero cuando entregue su cargo tras cuatro años en el poder.

«A mí que me registren y que me investiguen. No ha habido ninguna ‘transa’ por debajo de la mesa. Es más, en mi Gobierno no hubo ‘fafas’. Antes no se sabía qué es ‘fafas’. Les voy a decir: ‘fafa’ es cuando se da dinero de forma ilegal por debajo de la mesa para que no digan cosas en los medios de comunicación o no se publiquen cosas«, afirmó el mandatario.