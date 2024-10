Presidente de Consejo Europeo pide alto el fuego en Gaza y liberación de rehenes

BRUSELAS.- El presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, reclamó este lunes un «alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes», coincidiendo con el aniversario del ataque terrorista del grupo islamista Hamás contra Israel.

One year ago, brutal terrorist attacks by Hamas targeted innocent Israeli civilians and fuelled a spiral of violence in the Middle East with an unspeakable death toll.



A ceasefire in Gaza and the release of all hostages is of utmost urgency. So are efforts to protect lives on…