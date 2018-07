Presidente de Aviem atribuye a falta de mantenimiento y personal crisis en sector eléctrico

CARACAS.- El presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Profesionales Afines (Aviem), Wiston Cabas, se refirió a la problemática del sector eléctrico en Venezuela, y sobre todo en los estados más afectados, en especial Bolívar, Mérida, Zulia, Táchira y Trujillo, donde las innumerables fallas se deben a la falta de mantenimiento, combustible y la diáspora del sector.

El ingeniero electricista propone que se establezcan convenios con los gremios que producen adiestramiento y capacitación, al igual que acuerdos con las facultades de ingeniería de las casas de estudios superiores.

Cabas comentó que en mayo acompañó a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), a Maracaibo para supervisar tres centrales termoeléctricas en la entidad, y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), no le permitió el acceso. “El argumento del sabotaje es el de los incompetentes y los incapaces, y de los que no hacen el trabajo para el beneficio del venezolano”.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas al programa La entrevista, transmitido por Unión Radio, Cabas denunció varias irregularidades en termoeléctricas del país y la mala gestión de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec); igualmente, resaltó que todas las empresas en Guayana están paralizadas y si estuvieran activas “la crisis sería peor”.

Jean Carlos González/ Unión Radio