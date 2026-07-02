Presidenta encargada recorrió hospital de campaña de la Cruz Roja en La Guaira

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, realizó este miércoles un recorrido por el hospital de campaña que la Cruz Roja instaló en el estadio de béisbol Jorge Luis García Carneiro, de La Guaira.

Al ser el estado más afectado por los dos sismos del pasado 24 de junio, este espacio funciona actualmente como el principal centro de triaje y estabilización.

Durante su visita oficial, la jefa de Estado encargada constató la atención médica que reciben los heridos rescatados de los escombros, así como el soporte psicosocial que se brinda.

Nota de prensa