Pompeo insiste: Irán no conseguirá armas nucleares

«El presidente (Donald) Trump no ha dado lugar a la ambigüedad. Irán no conseguirá armas nucleares. Ese el propósito, el objetivo de toda nuestra campaña con respecto a Irán. Y el crear estabilidad en Oriente Medio es parte de este esfuerzo», señaló Pompeo durante una entrevista concedida este domingo a la cadena Fox News.



El responsable de la cartera de Exteriores estadounidense volvió a acusar a Irán de la reciente escalada de tensión en la zona al perpetrar los recientes ataques contra buques comerciales que navegaban por las aguas del estrecho de Ormuz, así como de otra «media docena» de agresiones que han tenido lugar por todo el mundo en los últimos meses.



Cuestionado sobre las pruebas en que se sustentan estas acusaciones, que aún no han sido compartidas con los principales aliados de EE.UU., Pompeo garantizó que Washington cuenta con «muchos informes de inteligencia y muchas pruebas» al respecto y dijo que «el resto del mundo acabará viendo su mayoría».



Hasta la fecha, Pompeo ha justificado sus acusaciones en un vídeo de escasa resolución difundido horas después de los ataques esta semana contra dos cargueros que navegaban por el golfo de Omán y en lo que ha calificado de un «patrón» de agresiones perpetradas por el Gobierno iraní o por sus «secuaces».



Sin embargo, una de estas agresiones esgrimidas el pasado jueves por el funcionario durante la rueda de prensa en la que acusó oficialmente a Teherán de estar detrás de los últimos ataques, tuvo lugar el pasado 31 de mayo en Kabul, Afganistán, y fue reivindicado por los talibanes, lo cual no ha hecho sino que avivar las suspicacias.



«Resulta inequívoco lo que ha pasado aquí, estos fueron ataques perpetrados por la República Islámica de Irán contra barcos comerciales, contra la libertad de navegación, con la clara intención de impedir el tránsito por el estrecho», remarcó.



Respecto a la falta de apoyo internacional que ha recabado EE.UU. hasta el momento, Pompeo recordó que otros países, como China o Japón, dependen en gran medida del crudo transportado a través de este estrecho, por lo que consideró que «cuando vean el riesgo que supone para sus propias economías y su gente el comportamiento ultrajante» de Teherán, se unirán a la causa de Washington.



«Tengo la certeza de que tendremos socios contra esta amenaza», zanjó Pompeo.

EFE/SPLL