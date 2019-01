Pompeo afirma que el tiempo para “retomar” la democracia en Venezuela es ahora

CARACAS.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó la “usurpación” en el poder del presidente, Nicolás Maduro y exhortó a quienes lo apoyan a elegir el camino constitucional para “retornar a la democracia”.

A través de su cuenta en Twitter, el funcionario estadounidense escribió: “La Asamblea Nacional lleva la llama de la democracia en nombre de Venezuela en estos días oscuros de la dictadurade Maduro”.

Además, saludó la iniciativa del Parlamento de recuperar los fondos robados a través de la corrupción.

The National Assembly carries the flame of democracy on behalf of #Venezuela through these dark days of the #Maduro dictatorship. We applaud its efforts to recover stolen funds for the Venezuelan people. Thank you for your leadership, @jguaido.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 10, 2019