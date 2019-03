Policía detiene a tiros a hombre que intentó robar casino en Las Vegas

LAS VEGAS.- Un hombre armado que intentó robar el famoso casino Bellagio, en las Vegas (Nevada, EEUU), resultó herido tras enfrentarse a tiros a los agentes policiales que lo detuvieron, informaron este sábado las autoridades locales.



Según la Policía de Las Vegas, el suceso ocurrió la noche de viernes, cuando el sujeto, cuya identidad no ha sido difundida, se dirigió a las cajas registradoras de las salas de póquer del Hotel y Casino Bellagio y demandó el dinero, tras lo cual huyó del recinto.



Tal como explicó Nichole Splinter, vocera de la Policía Metropolitana de Las vegas, en su huida el individuo intentó robar con violencia un automóvil que acababa de aparcar en el estacionamiento, pero en el lugar fue confrontado por cuatro agentes policiales, a los que disparó.



Durante el intercambio de tiros, un oficial resultó lesionado en el pecho, pero no sufrió heridas de gravedad al estar protegido por un chaleco antibalas, mientras que el asaltante también cayó herido durante el incidente.



De acuerdo con el más reciente parte de las autoridades, el oficial ya ha sido dado de alta, mientras que el detenido continúa ingresado en condición crítica en el Centro Médico Universitario.



Una porción del casino se mantuvo cerrado durante la noche mientras las autoridades continuaban sus pesquisas, las que por el momento no arrojan señales de más personas involucradas en el intento de atraco.



El famoso hotel, donde se ambientó la taquillera película “Ocean’s Eleven” (2001), con George Clooney y Brad Pitt en su elenco, ya ha sido objeto de asaltos e intentos de robos en los últimos diez años.



En 2017, un hombre ataviado con una peluca rubia atracó el casino a plena luz, mientras que en 2010 otro individuo, usando un casco de motociclista, logró llevarse más de un millón de dólares en fichas de apuestas. Tras ser capturado y enjuiciado, fue condenado a 9 años de prisión.

EFE