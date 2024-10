Plataforma AgroWomen busca visibilizar a mujeres que trabajan en la agroindustria

CARACAS.- La fundadora de AgroWomen, Génesis Oliva, explicó que la inspiración para dedicarse al ámbito agro-industrial proviene de sus raíces familiares. “Mi mamá es pionera productora de maíz en el país”.

Reconoce que la visibilidad de tantas “mujeres que trabajan en la producción de alimentos es muy escasa”.

Pese a estar consciente de que “la lucha en Venezuela es constante y todos los días hay que romper barreras», decide crear AgroWomen bajo “ese poder de la intuición”.

“No era la decisión más popular, no es común en la agro-industria”, enfatizó en entrevista con Eduardo Rodrìguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio.

No obstante, Olivo se preguntó por qué no llevar a cabo esta aventura en el país. “Veía cómo se hacía en otros países por qué no se puede hacer en Venezuela”.

La también periodista explicó que AgroWomen es una plataforma que visibiliza a todas las mujeres involucradas en la producción de alimentos, desde el kilómetro cero que es la agricultura, hasta la distribución, pasando por las personas que trabajan en la parte bancaria, nutricional, biológica, inocuidad, laboratorios, hay muchísimas mujeres en todo este tema de la producción”.

Insiste en que, además de visibilizar el rol de las mujeres, esta plataforma pretende “brindar un espacio seguro donde pueden transmitir su estilo de vida y poder inspirar a mujeres y hombres de las próximas generaciones”.

“Vengo del Foro Mundial de Alimentos la FAO y me traje a nivel mundial, una imagen de que la mujer si está teniendo una gran participación en la agro-industria y creo que eso trasmitirlo es válido y muchísimo mas para las generaciones que vienen”, detalló.

Subraya que los jóvenes deben saber qué “hay espacios, no solamente es el campo, hay espacios para tecnología, maquinarias biológicas, son otras industrias que también están asociadas”.

