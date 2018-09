Chile usará mecanismos internacionales para ayudar a recuperar democracia en Venezuela

CARACAS.-El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó este jueves que su gobierno utilizará todos los mecanismos internacionales para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su democracia y libertades.

Piñera dijo, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, que en la actualidad el gobierno del presidente Maduro ”no respeta ni la libertad, ni la democracia, ni los derechos humanos, Venezuela es una sociedad asolada por una crisis moral, política, económica, social y humanitaria”.

Criticó el éxodo de venezolanos y las consecuencias de la falta de alimentos y medicamentos para la población ”y el presidente Maduro negando esta situación no abre las puertas a la ayuda humanitaria que muchos países estamos dispuestos a entregar”.

Recordó que su país no reconoció la legitimidad de las elecciones presidenciales del 20 de mayo pasado, ”porque no cumplieron los requisitos mínimos de los estándares internacionales y no reconocerá la legitimidad del nuevo gobierno”.

”Chile va a continuar haciendo lo que está a su alcance del derecho internacional para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia y el respeto a los derechos humanos”, reiteró.

Piñera dijo que para enfrentar esta crisis en Venezuela, y también en Nicaragua, ”se necesita el sustento del sistema multilateral y especial de la ONU”, y consideró necesario que el Consejo de Seguridad aborde las crisis democráticas y humanitarias que afectan a estos países.

Unión Radio