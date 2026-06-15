Piden ampliar el proceso de consulta del proyecto de reforma de Ley Orgánica del Servico Eléctrico

CARACAS.- La fracción parlamentaria Libertad pide ampliar el proceso de consulta del proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.

Los diputados califican el tema eléctrico como esencial para el desarrollo económico del país. Proponen incorporar en el borrador de la ley elementos que proporcionen mayor beneficio a los usuarios.

«Debe ser consultada, discutida con las Academias , con los colegios profesionales, con toda Venezuela; no solamente contempla un modelo económico, debe contener también el tarifado muchas aristas que representan intereses del público en general en nuestro país», expresó la diputada Nora Bracho, de la fracción Libertad.

Los diputados expresaron su intención de conocer a fondo los planes y proyectos que tiene el ministerio de Energía Eléctrica para desarrollar el sistema nacional. Además, esperan respuesta sobre una misiva enviada al titular del despacho para indagar sobre los criterios de la administración de cargas.

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