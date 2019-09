Piden a europeos no usar «excusas» para retardar el tratado con el Mercosur

BRASIL.- El presidente de la Sociedad Rural de Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, criticó este jueves que algunos países europeos se apoyen en «excusas que vienen bien a determinados momentos políticos» para retardar la ratificación del acuerdo de libre comercio alcanzado por la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Pelegrina calificó de «excusas» algunas de las críticas de la comunidad internacional a la gestión del Gobierno brasileño frente a los recientes incendios forestales en la Amazonía, que hicieron con que algunos países europeos amenazaran con no ratificar el tratado entre la UE y el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

«Los acuerdos indudablemente exigen cambios en los países, exigen avanzar y evolucionar y los humanos somos reticentes a esa evolución«, dijo a Efe Pelegrina, tras participar en un encuentro entre líderes de compañías globales en Sao Paulo.

Si bien admitió que las llamas en la selva amazónica afectaron negativamente la imagen del gigante sudamericano, y consecuentemente de toda la región, el dirigente considera que el episodio no es suficiente para poner trabas a la conclusión del acuerdo.

«Me parece que hay que explicar más, tenemos que conocernos más y entender que no ha sido la intención de nadie contaminar el planeta. Eso no es una práctica habitual de la producción agropecuaria«, subrayó.

Pelegrina agregó que la producción de incendios «es muy proclive» en determinadas épocas del año y que países como Bolivia o mismo Argentina han sufrido con ellos en años anteriores, pero «no se ha visto la misma reacción de algunos actores o algunos países en esos momentos«.

Pese a las divergencias, el dirigente dijo estar «expectante» y confía en que todas las partes continuarán trabajando para que el acuerdo «siga avanzando» y «se consolide lo más rápido posible».

«Creo que es del comercio donde nace el desarrollo y cuánto más comercio en nuestros países más se va a potenciar ordenadamente el desarrollo de las regiones«, enfatizó.

Pelegrina destacó que el acuerdo permitirá al bloque sudamericano «consolidarse con una mirada hacia el negocio exterior» y «cerrar acuerdos con muchos otros países».

