Piden a CEV analizar en Asamblea Anual situación de diputados de AN

CARACAS.- La diputada a la Asamblea Nacional -AN- Tamara Adrián, señaló que entregó este sábado a la Conferencia Episcopal Venezolana -CEV- una carta en la que piden al organismo religioso que tome en consideración en su próxima reunión anual la «terrible situación que afecta a los diputados de la AN».

Destacó la situación de algunos parlamentarios como Ismael León, Yaneth Fermín, Feddy Superlano, entre otros quienes «han sido atacados por el con bases inverosímiles por el ejecutivo».

Pidio no olvidarse del diputado Gilber Caro. «Hoy 12 o 14 días de su desaparición, no sabemos dónde está, no sabemos cuál es su situación física».

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio