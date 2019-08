PetroChina evita sanciones al comprar crudo venezolano vía terceros

CARACAS.- La mayor compañía energética de China está rechazando las compras directas de crudo venezolano, tras las recientes sanciones de la administración Donald Trump.

Fuentes consultadas aseguraron que otras compañías pueden continuar suministrando a las refinerías independientes de China, conocidas como teteras, con el crudo de la nación sudamericana.

De acuerdo a una publicación de la Asamblea Nacional, China National Petroleum Corp. canceló los planes de cargar cerca de 5 millones de barriles de petróleo venezolano en embarcaciones este mes.

China se convirtió en el principal destino del crudo venezolano después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. a finales de enero.

Los tres cargamentos de agosto cancelados por PetroChina Co. Ltd., la filial de CNPC, hasta ahora no han atraído otro comprador, según informes a los que ha tenido acceso Bloomberg.

Unión Radio