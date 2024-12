Petro pide renuncia a ministro de Hacienda después de que denunciara a su hijo

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el mismo día que se conoció que éste informó a la Fiscalía de presuntos hechos ilegales del hijo adoptivo del mandatario, Nicolás Alcocer, y del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

«Espero por tanto la renuncia de un gran compañero y profesor honesto, el doctor Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá Humana (Alcaldía de Petro), que la dejó en su mejor momento financiero, y gran ministro de Hacienda, que sacó a Colombia de la recesión por el sobre endeudamiento que dejó (Iván) Duque», manifestó Petro en un extenso escrito en X.

El presidente justifica la gran labor del que es uno de sus compañeros más estrechos en el Gobierno, quien llegó al cargo en mayo de 2023 cuando sustituyó a José Antonio Ocampo, alegando que le pide la renuncia «no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de Gobierno».

Según el presidente, que traza una símil con la Grecia del izquierdista Alexis Tsipras que se negaba a seguir las directrices del FMI, «Ricardo Bonilla cayó en la trampa que le hicieron a Tsipras el griego, y tiene que escoger entre Tsipras y el economista griego, ministro de Hacienda del Gobierno de Siriza, el primer gobierno de izquierda y de los trabajadores griegos: Yanis Varoufakis».

«Antes de caer en la trampa tendida por la extrema derecha financiera y sus políticos y la gran mafia, yo prefiero que el doctor en economía, ingenuo por no tener práctica política coja el camino digno de Varoufakis y renuncie y no se ensucie como Tsipras», estimó Petro.

El presidente no hace alusión en ningún momento en que el motivo porque pida la renuncia sea la carta que Bonilla envió a la Fiscalía denunciando a su hijo adoptivo y a Roa, quien fue gerente de campaña de Petro.

Sin embargo alude a que «el error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual».

«Por eso desobedeció mi indicación de no confiar en los funcionarios uribistas de minhacienda, que nos hicieron trampas desde el principio, como cuando pagaron con el presupuesto el déficit de gasolina de Duque, o evaporaron la plata para la universidad pública, o no pusieron los códigos que clasifican los proyectos del Gobierno para impedir su presupuestación y que no llegaran los recursos», añadió.

