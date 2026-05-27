Petro pide enviar nota de protesta a EEUU por muerte de joven colombiano detenido por ICE

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este miércoles a la Cancillería enviar una nota de protesta al Gobierno de EEUU por la muerte en abril de un joven colombiano en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Misouri.

«Se suicidio (sic) un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio», expresó Petro en X, donde ordenó a la Cancillería «entregar nota de protesta».

En opinión del mandatario, «el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos».

«Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD», añadió el presidente colombiano.

Rayo Garzón murió el pasado 8 de abril tras haber sido hallado inconsciente en un centro de detención del condado de Phelps, en Misouri, donde estaba a la espera de ser deportado a Colombia desde junio de 2024, según diversos medios.

Familiares de otras víctimas y forenses han cuestionado antes a ICE por atribuir a «suicidios» las muertes de migrantes, como la del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos en Fort Bliss, un centro de detención en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.

EFE