Petro critica en la COP16 «la falta de acción» para evitar la «extinción»

CALI.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este martes la «falta de acción» mundial para enfrentar «el principal problema de la humanidad», la «extinción», al inaugurar en Cali el segmento de alto nivel de la Conferencia las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16).

Petro defendió que esta es una cumbre celebrada «con el pueblo en las calles, con el pueblo rodeándonos en nuestras reflexiones», frente a las COP que se hacen «en medio del desierto, en medio de la nieve, en medio del mar, sin gente y sin pueblos, donde se reúnen para tomar decisiones en nombre de los demás».

«La intermediación burocrática solo tiene que ver con una razón, el que puedan predominar ante las voces de la humanidad los intereses de la codicia, y es la codicia la que está guiando qué hacer con cuestiones como la crisis climática y la muerte de la biodiversidad», agregó el mandatario colombiano.

También señaló «Este es el comienzo de la extinción, y, por tanto, se necesitan métodos y políticas de urgencias inmediatas y que no habíamos visto antes. Sí, señores, hay que hablar de poder público de nuevo, no de mercado. No digo que se quite el mercado, digo que el poder público debe existir y regular. Esta vez es un poder público global y democrático».

«Los pueblos del mundo se tienen que tomar las decisiones para una revolución mundial que es lo que necesitamos en realidad. Un viejo amigo mío, decía que la revolución es una fiesta; es el momento de comenzar una fiesta mundial porque si no la comenzamos, nos van a llenar los pueblos y ciudades de cementerios» añadió.

En este sentido, insistió en la crisis climática y frenar la pérdida de biodiversidad no son asuntos que se resuelven «a través de la rentabilidad ni a través de las tasas de interés»

EFE