Persisten fallas de suministro de combustible en Guárico

CARACAS.- Habitantes del estado Guárico denuncian que se han agudizado las fallas en el suministro y distribución de combustible en la entidad desde el pasado lunes 16 de diciembre.

«Tengo dos días intentando echar gasolina y lamentablemente no he podido. Me ha tocado hacer cola y cuando llego, ya no hay el servicio y tengo que irme e intentar al día siguiente y volver a hacer la cola», relató Yusmarilis Matos, encuestada.