Pérez Pirela: La economía no puede convertirse en el campo de batalla de los políticos

CARACAS.- El analista político y director de la Iguana TV, Miguel Pérez Pirela, llamó a no convertir la economía en el campo de batalla de los sectores políticos del país.

“Por una parte decir: bloqueo económico contra Venezuela, y por otra parte decir: todo es la guerra económica, no todo es el bloqueo, y no todo es la guerra económica”.

Pérez Pirela se refirió a las prioridades que deben estar presentes en la nueva administración del presidente, Nicolás Maduro, luego de su reelección, entre las que está la economía.

Remarcó que ”la guerra económica no puede convertirse en la muletilla que excusa todo, pero tampoco podemos secuestrar la política a partir de la economía y decir que venga una catástrofe económica para salir de Maduro”.

Pérez Pirela insistió en que se debe resolver la problemática económica. “Nicolás Maduro tiene que bailar pegado con el sector empresarial serio de este país, no con el sector empresarial cadivero de dame divisas y no produzco nada, no con el sector empresarial que nos está escondiendo el producto. La situación es tan compleja, y el tema económico se está convirtiendo en el chantaje y en el terreno de batalla por parte de sectores extremistas de un lado y del otro. Hay que resolver la economía”, agregó.

Al respecto, enfatizó que se necesita de la unión de todos los sectores. ”El problema económico no es un problema ni chavista, ni dependiente ni opositor, sino transversal a toda la sociedad venezolana”, expresó.

Diálogo

El filósofo calificó como “buenas noticias” la presencia del partido Social Cristiano Copei, de empresarios nacionales y representantes del senado estadounidense en el palacio de Miraflores porque, a su juicio, se está dando importancia al camino de la concertación. “Todo diálogo es ganancia para nosotros”.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Pérez Pirela reiteró que todo aquél que vaya a Miraflores para reunirse con el presidente Nicolás Maduro y todo diálogo es positivo para el país.

Pérez Pirela resaltó la necesidad de dejar claro que al país no le convienen las protestas violentas y las guarimbas.

Llamó a la oposición a sentarse y ponerse de acuerdo para que no siga en una pelea de esta índole. “Henri Falcón fue atacado más que el presidente Nicolás Maduro. Bertucci y Falcón no pudieron ponerse de acuerdo”.

Pérez Pirela criticó a la oposición por llamar a la abstención en los comicios del pasado 20 de mayo sin tener ningún tipo de plan.

Irving Pérez/Unión Radio