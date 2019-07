Pérdidas por Barry se estiman en $ 10 mil millones

MIAMI.- La tormenta tropical Barry, cuyo costo en pérdidas se estima en 10.000 millones de dólares, continúa este domingo su lento paso por el centro-oeste de Luisiana y amenaza con inundaciones debido a las «intensas» lluvias antes de degradarse a depresión tropical, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).



«La principal amenaza ahora es la lluvia intensa y la potencial inundación desde el estado de Luisiana hasta el valle del bajo de Misisipi», señaló este domingo el NHC en su cuenta de Twitter.



Las autoridades no han reportado hasta ahora víctimas mortales debido al paso de Barry por la costa sur de Luisiana, pero lo daños materiales se calculan en miles de millones de dólares.



El medio de pronósticos AccuWeather estima el daño total y la pérdida económica causada por Barry entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, según un análisis de los estrago debido a inundaciones causadas por lluvias muy fuertes en varios estados y marejada ciclónica.



En su boletín de las 8.00 hora local de Miami (12.00 GMT), el NHC situó a Barry a unas 5 millas (10 km) al oeste de Peason Ridge y a unas 80 millas (125 km) al sureste de Shreveport.



Barry tocó tierra este sábado cerca de Intercoastal City como el primer huracán de la temporada atlántica y con vientos de categoría 1 en la escala Saffir/Simpson de un máximo de cinco.



La ahora tormenta tropical mantiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (75 km) y se mueve en dirección norte a 6 millas por hora (10 km).



El NHC mantiene en efecto avisos de tormenta tropical entre las ciudades de Morgan City y Cameron, y de marejada ciclónica entre Intracoastal City y la desembocadura del río Atchafalaya.



Los meteorólogos prevén que el centro de Barry, que se degradará este domingo a depresión tropical, se moverá hoy por el oeste y norte de Luisiana y el lunes por Arkansas.



La temporada de huracanes en la cuenca atlántica comenzó oficialmente el 1 de junio, pero antes, el 20 de mayo, se formó al sur-sureste de Bermuda una tormenta subtropical, «Andrea», que se debilitó enseguida y no causó daños.



Según el pronóstico actualizado de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) de EE.UU. difundido esta semana, la actividad de la actual temporada de huracanes en el Atlántico será «casi promedio», con 14 tormentas tropicales, seis de las cuales se convertirían en huracanes, el primero de ellos Barry.

EFE/SPLL

TS #Barry remains a significant flooding threat for the Lower Mississippi Valley into the Mid-South. There is a high risk of Flash Flooding today in portions of Louisiana. Follow @NWSWPC for updates on rainfall forecasts and go to https://t.co/SiZo8ozBbn for local info pic.twitter.com/e4NWda8TkE