Pensionados denuncian pago incompleto de pensión

CARACAS.- El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, denunció que este martes les fue cancelado solo Bs 20.000, la mitad del monto total de la pensión correspondiente a julio establecida en Bs 40.000.

Además, muchos pensionados no lograron cobrarla ante la situación de falla eléctrica en el país y el horario especial que rigió al sector bancario durante la jornada.

Pagaron solo unos 20.000 bolívares, no pagaron completo; siguen rebanando las pensiones, y en aquellos sectores donde no hay luz, no hubo sistema y no había posibilidades de cobrar, y en otros sectores donde había problemas de transporte no pudieron movilizarse.